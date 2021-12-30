Бакинский порт и порты стран Центральной Азии интегрируют свои информационные системы

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества по программе PCS (программа управления портовой инфраструктурой) Бакинский морской торговый порт и порты Центральной Азии интегрируют свои информационные системы в единую платформу.

Об этом сказал в интервью Trend начальник департамента стратегического планирования и развития Port Of Baku Худаяр Гасанли.

По его словам, с портом Актау (Казахстан) интенсивно ведутся работы в этом направлении.

"Кроме стран Центральной Азии, мы также планируем интегрировать свои информационные системы и с Западными портами. На сегодняшний день процесс интеграции уже частично реализован. Грузовые автомобили, проходя пограничный контроль, осуществляют процесс прохождения таможни в упрощенной форме. Также аналогичные работы ведутся и на железных дорогах, пилотным проектам уже тоже дан старт. Планируется интегрироваться и с портами с восточного направления", - сказал Гасанли.

Начальник департамента подчеркнул, что аналогичные работы ведутся и с туркменской стороной.

"Несмотря на некоторые трудности, мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы достичь наилучших результатов в ближайшее время. В мировой практике очень мало подобных случаев, когда портовые информационные системы интегрируются с системами других портов", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Гасанли, реализация этого проекта позволит сократить время нахождения на пограничном пункте.

"Мы заранее будем получать информацию о прибывающем виде транспорта, виде груза, его дальнейшем направлении и ряд другой информации", - подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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