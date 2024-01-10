В ASCO проведены структурные реформы

БАКУ /Trend/ - ООО "ASCO Logistics" и "ASCO Mühafizə", входящие в состав ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), объявили о прекращении своей деятельности и присоединении к ООО "ASCO Nəqliyyat", сообщает в среду Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, права и обязанности данных компаний переданы в ООО "ASCO Nəqliyyat".

В свою очередь, "ASCO Nəqliyyat" объявило о своей реорганизации.

Кроме того, Каспийский морской транспортный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт ASCO изменил свое название и организационно-правовую форму - ООО "ASCO Mühəndislik".

Напомним, что ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" создано путем слияния и реорганизации Морского нефтяного флота в целях увеличения местных и международных перевозок в сфере морского судоходства, а также усиления конкурентоспособности и транзитного потенциала Азербайджана. В состав ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" входит транспортный флот, а также специализированный флот и судоремонтные заводы.

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