В Тбилиси пройдет "Мультимодальный транспортный и транзитный форум"

БАКУ /Trend/ - Международная группа компаний RDL организует 23-24 апреля в Тбилиси международную выставку и конференцию "Мультимодальный транспортный и транзитный форум", сообщил Trend глава RDL Group Роман Дедков.

По его словам, ключевыми темами обсуждений будут:

- ситуация на рынке грузоперевозок и транзит грузов через регион Черного моря;

- трансконтинентальные и региональные маршруты, загрузка транспортных коридоров, перспективы роста;

- прогнозы по торговле в регионе Черного моря;

- роль государств Черноморского региона в развитии "Транскаспийского международного транспортного маршрута" (ТМТМ);

- модернизация инфраструктуры стран Черноморского региона (меры по железным дорогам, портам);

- взаимодействие с ЕС и со странами Южного Кавказа;

- развитие портов с учетом "зеленых" технологических трендов.

По словам Дедкова, интерес к транзиту грузов через Черное и Каспийское моря растет, и важно оперативно реагировать на такой интерес с целью увеличения грузоперевозок.