Начинается ремонт на ж/д ветке Сумгайыт-Пиршаги

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 6 апреля начинает ремонтные работы на участке Сумгайыт-Пиршаги с целью улучшения инфраструктуры Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и обеспечения безопасности движения, передает Trend со ссылкой на АЖД.

В связи с предстоящими работами в расписание движения поездов внесены изменения для обеспечения технического перерыва на данном участке.

Так, в рабочие дни рейсы в 11:35, 15:30 и 17:40 из Баку отменены, а по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку не будет рейсов в 12:10, 15:25 и 16:35. Но в целях удовлетворения пассажирского спроса в этот период по будням из/в Баку будет два вечерних рейса.

"Такой график в связи с ремонтом будет действовать до сентября", - сообщило АЖД.

Вместе с тем расписание поездов по направлению Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку, а также по направлению Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку в часы пик остается прежним.

"АЖД постоянно совершенствует свою инфраструктуру и придает большое значение безопасности дорожного движения", - отмечено в сообщении.