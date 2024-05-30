В Грузии построят новый порт Анаклия в рамках развития Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Китайско-сингапурский консорциум "China Communications Construction Company" построит в Грузии на Черном море глубоководный порт Анаклия, который будет содействовать развитию Среднего коридора, передает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ, которые цитируют министра экономики и устойчивого развития страны Левана Давиташвили.

По его словам, соответствующее соглашение о партнерстве между Грузией (51%) и "China Communications Construction Company" (49% долевого участия в проекте) будет подписано в ближайшие дни.

"Реализация проекта поможет повысить конкурентоспособность Среднего коридора, проходящего через Грузию, привлечь новые грузопотоки, развивать производственные и логистические услуги, а также создать тысячи новых рабочих мест и улучшить социально-экономическое положение населения", - подчеркнул Давиташвили.

Мощность первой очереди порта Анаклия должна составить 600 тысяч контейнеров в год.

Грузия также рассматривает вопрос создания свободной индустриальной зоны, прилегающей к порту.

Отметим, что Средний коридор развивается с 2014 года, но импульс получил последние пару лет благодаря росту интереса к его развитию Китая - крупнейшей экономики мира.

В настоящее время в работе Среднего коридора задействованы такие порты, как Актау и Курык (Казахстан), Алят (Азербайджан) и Поти и Батуми (Грузия).

В 2023 году по Среднему коридору прошло 2,7 млн тонн грузов, в 2024 году объем может превысить 4,2 млн тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!