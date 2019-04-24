В Таджикистане приступают к полной электрификации сел

24 апреля 2019 14:45 (UTC+04:00)

Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана совместно с ОАХК «Барки точик» начали подготовительные работы по Проекту электрификации сельских районов Хатлонской области и ГБАО(Горно-Бадахшанская автономная область), передает Trend со ссылкой на News.tj

Проект финансируется Всемирным банком в рамках Режима снижения рисков МАР-2018, сообщает Минэнерго.

жидается, что к централизованной системе электроснабжения будут подключены 105 сел Хатлонской области и ГБАО.

Проект предусматривает возведение сопутствующей инфраструктуры, строительство микро-гидроэлектростанций, солнечных и ветровых индивидуальных станций.

Ранее сообщалось, что около 2,5% населения Таджикистана не подключены к электросетям. По данным Минэнерго, общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии, составляет 200 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что без электричества, в основном, остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.

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