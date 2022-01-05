В Алматы освободили аэропорт

В Алматы идёт антитеррористическая спецоперация, аэропорт города, крупнейшая воздушная гавань Казахстана, освобождён и работает в штатном режиме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, сообщил журналистам замакима города Ержан Бабакумаров.

Аэропорт Алматы был захвачен в среду вечером участниками протестов, охвативших город, и приостановил свою работу.