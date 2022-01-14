Диверсификация экономики являются основой новой государственной политики Казахстана

БАКУ /Trend/ - В своем недавнем выступлении в Парламенте Президент Касым-Жомарт Токаев назвал поддержку населения, отечественных и иностранных инвесторов одним из приоритетов в работе правительства.

Президент особо подчеркнул, что Правительство примет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и иных торговых партнеров. Он заверил, что все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами и бизнесом будут строго соблюдаться и выполняться в полном объеме.

Глава государства также объявил о необходимости создания новой Концепции инвестиционной политики, которая будет разработана для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.

Кроме того, Правительство будет принимать системные меры по снижению инфляции и обеспечению стабильности национальной валюты. Целевой коридор составляет 3-4 процента к 2025 году. Правительство совместно с Национальным банком и Национальной палатой предпринимателей разработает комплекс мер по удержанию инфляции в целевом коридоре, снижению импортозависимости и чрезмерных интервенций, а также мер по использованию инструментов денежно-кредитной политики.

Президент добавил, что экономический рост тесно связан с сокращением государственного присутствия в экономике. Так как процесс приватизации не осуществляется системно и открыто, в срочном порядке будут выработаны подходы к отбору активов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Глава государства поручил Правительству совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции обеспечить полную прозрачность решений соответствующей государственной комиссии по приватизации.

Основным направлением этой комплексной работы является развитие обрабатывающей промышленности, доля которой в экономике страны за эти годы существенно не увеличилась. В результате, Казахстан по-прежнему зависит от импорта ряда товаров. В Казахстане ежегодно наблюдается дефицит платежного баланса. Готовая алюминиевая и медная продукция, а также оборудование, необходимое для машиностроительной отрасли, по-прежнему импортируются из-за рубежа. Например, к концу 2020 года импорт только из нефтегазовой, горнодобывающей и машиностроительной отраслей превысил $4 млрд.

Кроме того, Президент поручил новому Правительству провести глубокий анализ всех отраслей. С учетом сырьевой базы, компетенций и экономической эффективности, поручено определить конкурентоспособные сектора. На основе проведенного анализа должны быть разработаны конкретные проекты для привлечения инвесторов. Это одна из главных задач, стоящих перед новым Правительством.

Президент также поручил реструктурировать функции и пересмотреть деятельность Банка развития Казахстана, чтобы в обозримом будущем все хозяйствующие субъекты имели равные возможности для кредитования и использования финансовых инструментов.

В настоящее время Правительство оказывает финансовую помощь и другие меры поддержки предприятиям, в том числе временно приостановлена выплата процентов по кредитам, оплата административных штрафов и пени.

Целью новой экономической политики правительства является развитие полноценной и устойчивой рыночной экономики социальной направленности. Диверсификация экономики через развитие обрабатывающей промышленности, поддержка честной экономической конкуренции и "дебюрократизация" государственного аппарата являются основой новой государственной политики. Президент особо отметил необходимость проведения диверсификации экономики, без которой невозможно повысить благосостояние граждан и создать постоянные рабочие места.