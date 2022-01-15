Число задержанных в Алматы участников беспорядков достигло 2,4 тысячи человек
За минувшие сутки задержаны еще 243 человека по подозрению в участии в беспорядках в Алматы, сообщил в субботу оперативный штаб комендатуры города, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.
До этого за сутки в Алматы задержали 2159 человек.
Всего с начала операции изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов, отметили в оперштабе.
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