Число задержанных в Алматы участников беспорядков достигло 2,4 тысячи человек

За минувшие сутки задержаны еще 243 человека по подозрению в участии в беспорядках в Алматы, сообщил в субботу оперативный штаб комендатуры города, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.

До этого за сутки в Алматы задержали 2159 человек.

Всего с начала операции изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов, отметили в оперштабе.