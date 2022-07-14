Инфляция в Казахстане превысила показатели 2015 года - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл расширенное заседание правительства страны, предает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Несмотря на непростые геополитические вызовы, страна развивается на стабильном уровне. Это мы видим из полугодового результата. Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор - на 4,1%. Особенно значительный прогресс наблюдается в обрабатывающей промышленности», - сказал Глава государства.

«Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5% и превысил уровень 2015 года», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

На расширенном заседании будут обсуждены итоги социального экономического развития за первое полугодие, в том числе будут рассмотрены вопросы инфляции и инвестиции.