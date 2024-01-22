Замдиректора регионального бюро ПРООН посетит Казахстан

БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника Администратора Программы развития ООН, заместитель директора Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Ник Хартманн совершит визит в Астану.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров казахстанским СМИ.

По его словам, визит состоится 22-25 января.

"В рамках визита планируются его встречи с заместителем председателя сената парламента Казахстана Ольгой Перепечиной, руководством министерств иностранных дел, национальной экономики, экологии и природных ресурсов, культуры и информации, а также с руководством казахстанского агентства международного развития "KazAID"", - отметил он.

Смадияров упомянул, что в ходе встреч планируется обсуждение вопросов сотрудничества между Казахстаном и ПРООН, включая вопросы реализации Целей устойчивого развития до 2030 года, а также Страновую программу на 2021-2025 годы и Соглашение о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы.

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