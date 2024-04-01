В Актау предотвращен теракт

АСТАНА /Trend/ - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры предотвратил теракт в городе Актау.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

"1 апреля 2024 года в городе Актау Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель. В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства. Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.