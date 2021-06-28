В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19

В целях подтверждения факта прохождения вакцинации против COVID-19, а также обеспечения надлежащей защиты сертификата о вакцинации запущен сервис для получения сертификата гражданами Кыргызстана, прошедшими вакцинацию против COVID-19, не выходя из дома, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития, портал разработан совместно с государственным предприятием «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Министерстве цифрового развития. Государственный портал https://portal.tunduk.kg. является единой точкой доступа к различным электронным услугам и сервисам государственных органов.

Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации против COVID-19, а также содержит QR-код для проверки достоверности данных сертификата.

Для того чтобы получить услуги на портале электронных услуг portal.tunduk.kg, требуется пройти авторизацию одним из способов:

- облачной электронной подписью, которая выдается бесплатно в Центрах обслуживания населения Кыргызской Республики.

- eID / ID-карты (паспорт образца 2017 года), считывающего устройства для паспортов и пароля доступа.

Для того чтобы получить Электронный сертификат, требуется совершить следующие действия:

- зайти на Государственный портал электронных услуг КР по адресу https://portal.tunduk.kg/ и пройти авторизацию посредством облачной электронной подписи и eID;

- на портале электронных услуг зайти в раздел «Здравоохранение» и выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19»;

- нажать на кнопку «Отправить заявку» для получения электронного сертификата;

- сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf формате;

- сертификат оснащен QR-кодом для проверки достоверности полученного сертификата.

На стадии завершения разработка модуля в информационной системе «Реестр вакцинированных» по выдаче сертификата о вакцинации против COVID-19 для граждан КР и иностранных граждан. Данный модуль позволит выдавать сертификаты в организациях здравоохранения и станет альтернативой для граждан, испытывающих затруднения в удаленном получении сертификата.