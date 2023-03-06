В AmCham рассказали о региональном проекте в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Кыргызстан являлся частью проекта Regional AmCham Network (Региональный сетевой проект AmCham).

Об этом сказал Trend исполнительный директор AmCham (Американская торговая палата) в Кыргызстане Дастан Иманалиев.

По его словам, проект является инициативой, направленной на расширение региональных деловых связей между членами AmCham в Центральной Азии и привлечение иностранных инвесторов в регион.

"Деятельность проекта направлена на расширение экономического сотрудничества и упрощение деловой практики среди существующих и новых участников AmCham путем организации отраслевых межгосударственных деловых встреч, совместных учебных рабочих совещаний и программ по ускорению многосторонних инвестиций", — сказал Иманалиев.

Проект возглавляет представительство AmCham Узбекистане, в нем участвуют партнерские организации AmCham Кыргызстана и Таджикистана.

Как отметил исполнительный директор, все проектные мероприятия проводятся и осуществляются главным образом в регионе Центральной Азии на основе принципа ротации и принципа организации обмена.

Деятельность проекта включает в себя совместные деловые визиты, роуд-шоу для инвестиционных проектов и отраслевые конференции, семинары по цифровым соединениям и виртуальные консультационные услуги для инвесторов, корпоративных бизнес-путешественников и членов AmCham.

По словам Иманалиева, расширение региональных коммуникационных возможностей играет важную роль в формировании региональной экономической интеграции и замедлении темпов распространения COVID-19 в Центральной Азии.

Он отметил, что целью проекта Regional AmCham Network является создание более прочных региональных сетей для содействия притоку товаров, услуг, а также людей и знаний, которые являются ключевыми факторами роста в регионе.