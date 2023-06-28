БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане предложили закрыть обменные бюро и убрать их из списка лицензируемых и регулируемых субъектов Национального банка, передает Trend.

В справке-обоснования говорится, что законопроект нацелен на обеспечение эффективности, целостности и безопасности на валютном рынке республики.

Ввиду несоразмерности оплаченных налогов с оборотами и получаемыми доходами обменных бюро необходимо исключить обменные бюро, и предоставить право осуществлять все валютные операции в соответствующих организациях, где внутренний контроль осуществляется на более высоком уровне, что также отразится на налоговых отчислениях в государственный бюджет страны.