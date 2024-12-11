Кыргызстан ратифицировал соглашение с ИБР по финансированию жилья в соответствии с исламскими принципами

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Исламским банком развития (ИБР) по проекту "Финансирование доступного жилья по стандартам шариата".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, соглашение было подписано 26 апреля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Закон был принят парламентом Кыргызстана 13 ноября этого года.

Проект предусматривает привлечение 79 миллионов долларов США для строительства жилья и предоставления ипотечных продуктов, соответствующих исламским принципам финансирования, для граждан Кыргызстана, участвующих в Государственной жилищной программе "Мой дом 2021-2026".

Министерство финансов Кыргызстана выступит получателем финансирования, министерство экономики и коммерции — исполнительным агентом, а ОАО "Государственная ипотечная компания" (ОАО "ГИК") станет реализующей организацией проекта.

ОАО "ГИК" будет оператором привлеченных средств, обеспечит земельные участки и организует строительство доступного жилья в разных регионах страны для последующей аренды с правом выкупа, а также выдачу ипотеки по исламским принципам для граждан страны в рамках указанной программы.