В Кыргызстане зафиксирован рекорд потребления электроэнергии

БИШКЕК/Trend/ - 11-12 декабря потребление электроэнергии в Кыргызстане достигло рекордного уровня, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики республики.

"По поступившей вчера информации, потреблено 3612 мегаватт электроэнергии, а суточное потребление электроэнергии достигло 78,931 миллиона киловатт в час. Такого показателя не было в истории Кыргызстана", - сообщили в ведомстве.

Предыдущий рекорд был установлен 14 декабря 2023 года. Потребляющая мощность электроэнергии составляла 3401 мегаватт, а суточное потребление достигло — 73,370 миллиона киловатт в час, но тогда температура воздуха была ниже — от -8 до -20 градусов, тогда как в этом году она составляла от -5 до -14 градусов.

В министерстве отметили, что из-за чрезмерного использования электроэнергии оборудование перегружено, что требует временных отключений для предотвращения поломок. Стоимость трансформатора мощностью 250 МВА, например, составляет 1,518 миллиона долларов США, а его замена займет около 6 месяцев.

Гидрогенераторы ОАО "Электрические станции" работают на максимальной мощности. Токтогульская ГЭС, после ввода нового гидроагрегата, достигла мощности 1260 мегаватт с суточной выработкой 27,528 миллиона виловатт в час, при этом расход воды составляет 932 м³/с. Благодаря усилиям энергетиков объем воды в водохранилище к зиме увеличился до 13,257 миллиарда кубометров, что на 1,513 миллиарда больше, чем год назад. Также все станции нижнего каскада ГЭС "Нарын" работают на максимальной мощности.

Более того, количество воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища, увеличивается с каждым днем, и в настоящее время расход воды через гидроагрегаты станции составляет 932 м3/сек.

"Если в зимний отопительный сезон 2023 года мы вошли с объемом 11,744 миллиарда кубометров воды, то в этом году в результате оптимальной работы энергетиков по обеспечению водой и импорту электроэнергии извне, к зимнему отопительному сезону 2024 года им удалось накопить до 13,257 миллиардов кубометров воды", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что на 12 декабря объем воды в водохранилище составляет 12,234 миллиарда кубометров. Снижение указанного объема наблюдается с 56-57 миллионов кубометров в сутки.

"Если потребление электроэнергии продолжится такими темпами, объем воды может резко сократиться до 6,0 миллиарда кубометров до окончания зимнего отопительного сезона. Это означает, что к 1 апреля 2025 года объем воды в водохранилище составит 6,5–6,2 миллиарда кубометров, что может привести к критическому уровню водохранилища", - говорится в ведомстве.