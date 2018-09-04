В туркменской Авазе состоится международный форум Heavy Caspian

4 сентября 2018 07:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе 1-3 октября 2018 года состоится первая международная конференция Heavy Caspian: Turkmenistan, говорится в сообщении организатора - международной компании Heavy World.

Мероприятие является мульти-платформой профессиональных обсуждений и поиска решений для обработки негабаритных грузов.

В его рамках состоится обсуждение структуры логистики в стране, в том числе: возможности порта Туркменбаши к приему проектных грузов состояние автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, опыт доставки проектных грузов в Туркменистан.

В пресс-релизе сказано, в 2017 году темп роста ВВП (внутреннего валового продукта) Туркменистана составил 6,5 процента, что выше показателя 2016 года на 0,3 процента. В Туркменистане осуществляется адаптация к изменениям экономической конъюнктуры.

В стране возводятся около 1700 крупных объектов стоимостью свыше 42 миллиардов долларов США. Среди наиболее важных инвестиционных проектов — проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Завершилось строительство морского порта Туркменбаши, завершается строительство газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена, обустройство крупнейшего в стране газового месторождения «Галкыныш».

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.

В частности в открытом в мае новом международном прикаспийском порту Туркменбаши предусмотрен отдельный транспортно-логистический центр (ТЛЦ).

ТЛЦ предназначен для оказания услуг потребителям на стыке «промышленное изготовление – транспорт–торговля». В его состав войдут складской комплекс с телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, информационно-технологическим обеспечением процесса перевозки и обработки грузов. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU.

Ежегодная пропускная способность данного порта составляет 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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