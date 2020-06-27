Туркменистан и ООН предпримут совместные действия для борьбы с пандемией

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и ООН рассмотрели совместные действия для борьбы с пандемией, а также ее экономического влияния.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, обсуждения прошли 26 июня 2020 года между министром Рашидом Мередовым и Специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам реформ Йенсом Ванделом.

Сообщается, что стороны отметили важность объединения всех стран для борьбы с пандемией.

Также сообщается, участники обсуждений подчеркнули предпринятые в Туркменистане меры по профилактике опасных заболеваний. В частности, деятельность Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, внедрение Плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание, а также присоединение страны к Платформе доступа к технологиям против COVID-19, озвученной генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.



Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVİD-19 началась в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, в конце декабря 2019 года.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила COVID-19 пандемией.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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