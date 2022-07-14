Президент Туркменистана посетит Узбекистан с государственным визитом

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14-15 июля посетит Узбекистан с государственным визитом, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

В повестку дня переговоров на высшем уровне включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

В фокусе внимания будут перспективы практического взаимодействия по основным направлениям, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, налаживания промышленной кооперации, эффективного задействования транспортно-транзитного потенциала, реализации важных проектов в водохозяйственной сфере, активизации межрегиональных контактов, а также продолжения программ культурно-гуманитарного обмена.

Предусматривается, что главы государств обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят актуальные аспекты регионального сотрудничества.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления и подписание пакета двусторонних документов.

В программу пребывания высокого гостя также включены проведение встречи в Олий Мажлисе Республики Узбекистан и посещение достопримечательностей в городе Самарканде.

Следует отметить, что в рамках подготовки к данному визиту 1-2 июля в городе Дашогузе успешно проведены мероприятия очередного заседания совместной Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

12 июля в столице состоялась узбекско-туркменская научно-практическая конференция, посвященная вопросам углубления двусторонних отношений и раскрытия потенциала стратегического партнёрства.

Накануне саммита в городе Бухаре проходят первый Форум регионов, заседание Делового совета и выставка ведущих предприятий Узбекистана и Туркменистана.