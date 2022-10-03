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АБР поделится опытом разработки проектов с Туркменистаном (Эксклюзив)

Туркменистан Материалы 3 октября 2022 10:00 (UTC +04:00)
АБР поделится опытом разработки проектов с Туркменистаном (Эксклюзив)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) поделится опытом с Туркменистаном в области разработки проектов.

Об этом сказал Trend страновой директор АБР по Туркменистану Артур Андрысяк.

"АБР обладает обширным опытом в различных областях, а разработкой проектов руководят наши эксперты с многолетним опытом работы во многих странах. Это позволяет АБР привносить ценный международный опыт и делиться передовой практикой", - сказал Андрысяк.

Он отметил, что АБР также поддерживает наращивание потенциала и институциональное укрепление посредством проектов технической помощи. Один из таких проектов помог двум местным банкам Туркменистана разработать методологии адекватной подверженности кредитных рисков.

"Мы надеемся поделиться нашим обширным опытом в таких важных областях, как заключение контрактов на проекты, структуры финансирования для расширения участия частного сектора, экологической устойчивости и цифровизации", - сказал страновой директор.

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