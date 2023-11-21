PETRONAS активно работает над созданием трубопровода по всей территории Туркменистана - Исмади Исмаил

БАКУ /Trend/ - PETRONAS активно работает над созданием трубопровода по всей территории Туркменистана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал главный исполнительный директор "PETRONAS Чаригали" (Туркменистан) Исмади Исмаил на Технической конференции SPE в Баку.

"PETRONAS стремится расширить сеть трубопроводов, чтобы удовлетворить высокий спрос на поставки и осуществить коммерческое продвижение для увеличения транспортировки энергоносителей с востока на запад", - сказал он.

Исмади Исмаил отметил, что на данный момент компания осуществляет добычу нефти на Каспии, что может сыграть ключевую роль в поддержке экономического роста Туркменистана.

"Как поставщик энергоносителей работаем над совершенствованием технических аспектов, чтобы улучшить качество поставок в будущем", - подчеркнул главный исполнительный директор.

Отметим, что сегодня в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE, которая продлится до 23 ноября и соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущего мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит подготовленную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии по стоящим перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать в себя оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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