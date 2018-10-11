Глава Узбекистана дал поручения по развитию рынка капитала

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 октября 2018 года провел совещание, посвященное обсуждению состояния социально-экономического развития нашей страны по итогам 9 месяцев текущего года, а также ожидаемым к концу года результатам, сообщают узбекские СМИ.

В совещании приняли участие руководители Кабинета Министров и соответствующих экономических ведомств.

Развитие финансового рынка является важным фактором дальнейшей либерализации экономики и создания благоприятных условий для предпринимательства.

В связи с этим в нашей стране осуществлены широкомасштабные реформы. В частности, Указ Президента нашей страны "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики" от 2 сентября 2017 года способствовал коренному реформированию действовавшей системы валютного регулирования, либерализации валютной политики, созданию для всех субъектов предпринимательства равных условий при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Реализация предусмотренных указом мер способствует улучшению деловой среды, повышению инвестиционного потенциала нашей страны, благодаря чему еще более активизируется деятельность секторов экономики.

Либерализация валютного рынка требует повышения ликвидности экономики и направления свободных денежных средств на реализацию важных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В свою очередь, важно развивать рынок капитала. привлекать свободные средства хозяйствующих субъектов, банков и страховых компаний к важным проектам. Осуществление новых реформ в этом направлении расширит возможности сбалансированного финансирования расходов Государственного бюджета.

На совещании заслушаны отчеты ответственных руководителей об исполнении на местах Государственной программы "Каждая семья - предприниматель" на местах.

Глава нашего государства дал соответствующие поручения по развитию рынка капитала в нашей стране в соответствии со Стратегией действий, выпуску в обращение ценных бумаг для привлечения свободных средств хозяйствующих субъектов, коммерческих банков и страховых компаний к реализации важных инвестиционных проектов, а также успешному завершению текущего года и достижению всех прогнозированных основных макроэкономических показателей.

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