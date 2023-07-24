Исламский банк развития подключился к приватизации в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития и Агентство по управлению государственными активами подписали меморандум о взаимопонимании для установления сотрудничества, передает Trend.

Согласно информации от информационной службы Агентства госактивов, меморандум подписан на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества и доверия.

Основные направления сотрудничества, предусмотренные меморандумом, включают обмен информацией с целью повышения квалификации и опыта в сферах торговли, инвестиций, приватизации и корпоративного управления.

Меморандум также ориентирован на сотрудничество в сфере приватизации, особенно в привлечении потенциальных инвесторов через рекламные кампании о приватизируемых государственных активах Узбекистана среди клиентской базы корпорации и крупных предпринимателей.

Цель меморандума заключается в поддержке развития процессов приватизации и корпоративного управления в Узбекистане.