Узбекистан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 23 апреля этого года Председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева приняла министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы углубления политического и дипломатического диалога между Узбекистаном и Великобританией, продолжения конструктивного сотрудничества на международной арене, укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также активизации парламентских отношений. Было отмечено, что в последние годы отношения между двумя странами достигли высокого уровня. Была выделена важность осуществления совместных проектов в области развития зеленой экономики и усиления взаимодействия в борьбе с последствиями изменения климата.

Также было отмечено приоритетное значение развития образовательных и культурно-гуманитарных связей, включая практические аспекты подготовки квалифицированных специалистов в высших образовательных учреждениях по современным сферам и расширение образовательных программ на английском языке. Сообщается, что Дэвид Кэмерон подчеркнул значимость работ, которые проводятся в Узбекистане по обеспечению прав человека, включая внедрение принципов достойного труда, достижение гендерного равенства и борьбу с домашним насилием.