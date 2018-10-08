В Иране пройдет Азиатско-Тихоокеанский конгресс по военной медицине

8 октября 2018 09:23 (UTC+04:00)

Заместитель начальника медицинской службы вооружённых сил ИРИ сообщил, что Азиатско-Тихоокеанский конгресс по военной медицине будет проводиться в Иране 12-15 октября с участием 30 зарубежных стран в Тегеране. Об этом в понеделньик сообщает ИРНА.

Бригадный генерал Хасан Арагизаде сообщил, что на 4-ом Азиатско-Тихоокеанском конгрессе по военной медицине примут участие 107 иностранных и 1700 иранских участниов.

По его словам, основными темами конгресса будут медицинские аспекты химического оружия, психология и когнитивная наука в военном обществе, антикризисное управление и военная травматология, обучение военной медицине и международное сотрудничество.

Хасан Арагизаде также отметил, что Международный комитет военной медицины (МКВМ) был создан в 1921 году в целях установления связи и сотрудничества между представителями военно-медицинских служб различных государств, наиболее полного осуществления принципов Женевских конвенций по защите жертв войны и улучшения оказания медицинской помощи, лечения раненых и больных в мирное и военное время. Деятельность МКВМФ регламентируется его статутом, который был принят в современной редакции в 1954 году.

Бригадный генерал добавил, что до сих пор в секретариат конгресса было представлено 834 иностранных и иранских научных стати, из после рассмотрения которых были отобраны самые лучшие.

Напомним, что в этом году конгресс пройдёт под лозунгом "Будущий горизонт военной медицины".

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