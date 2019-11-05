Иран 6 ноября начнет обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

Иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%", - цитирует его агентство ISNA.

По словам Салехи, до заключения ядерной сделки "Иран обогащал уран в Фордо до 20%". "Сегодня у нас достаточно запасов урана, обогащенного до 20%", - добавил он.

Чиновник отметил, что наполнение газом центрифуг на объекте "произойдет в среду в присутствии представителей Международного агентства по атомной энергии".

Также он сообщил, что, помимо урана, в Фордо будут обогащать стабильные изотопы.

5 ноября президент исламской республики Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

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