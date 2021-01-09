Иран вошел в пятерку производителей мощных лазеров
Организация по атомной энергии Ирана объявила, что после успешного проведения тепловых испытаний мощных лазеров мощностью 10 кВт Иран стал одним из пяти производителей мощных лазеров в мире, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Специалистам и ученым ядерной отрасли страны в Иранском центре лазерной науки и технологий удалось добиться ценных достижений в области создания мощных лазеров.
Благодаря этому достижению Исламская Республика Иран стала одной из пяти стран, производящих мощные лазеры в мире.
Достижение этого успеха позволило Исламской Республике Иран расти, развиваться и удовлетворять свои потребности, несмотря на максимальное давление и жесткие санкции.
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