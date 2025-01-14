Диалог Ирана с тремя европейскими странами носит серьезный, прозрачный и конструктивный характер - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Диалог Ирана с тремя странами Европы является серьезным, прозрачным и конструктивным.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Кязым Гарибабади.

Он напомнил, что третий раунд диалога между Ираном и Великобританией, Францией и Германией состоялся в Женеве.

Гарибабади также подчеркнул важность достижения взаимопонимания в двух ключевых областях: отмене санкций, введенных против Ирана, и в ядерной сфере.

"Существует единодушное мнение, что обсуждения должны быть возобновлены, а для достижения взаимопонимания должны быть созданы и поддержаны подходящие условия всеми сторонами. Достигнута договоренность о продолжении диалога", - добавил он.

Отметим, что 29 ноября 2024 года в Женеве состоялся первый раунд диалога заместителей министров иностранных дел Ирана и 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии). Следующий раунд этого диалога продолжается 13-14 января в Женеве.

На переговорах в Женеве обсуждаются региональные и международные вопросы, двусторонние вопросы с тремя указанными европейскими странами, а также ядерные вопросы.

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