В Иране пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Иране пассажирский автобус, следовавший из города Тегеран в город Мешхед, столкнулся с грузовиком в провинции Семнан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил местным СМИ Пейман Гараиан, директор отделения неотложной помощи Университета медицинских наук провинции Семнан.

По его словам, в результате аварии пострадали 25 человек. К месту происшествия были направлены пять карет и один автобус скорой помощи, 22 раненых были доставлены в медицинские центры.

По факту инцидента проводится расследование.

Отметим, что на участке дороги Тегеран-Мешхед в провинции Семнан часто происходят дорожно-транспортные происшествия, связанные с несоблюдением правил дорожного движения.

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