Иран направил ноту Швеции

БАКУ /Trend/ - 9 марта посол Швеции в Иране Матиас Оттерштедт (Mathias Otterstedt) был вызван в министерство иностранных дел страны, где ему была вручена нота протеста.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече с главой отдела управления дел Западной Европы МИД Ирана Шахрамом Газизаде послу Швеции была выражена реакция на вмешательские высказывания некоторых шведских официальных лиц, направленные против страны.

Газизаде раскритиковал необоснованные и интервенционистские заявления шведского министра образования против Ирана и подчеркнул, что эти заявления противоречат международному праву и дипломатическим нормам.

"Шведское правительство не имеет право ставить под сомнение деятельность правовых институтов другой страны и защищать Ахмедрезу Джалали, преступления которого полностью доказаны",- сказал он.

Отметим, что недавно МИД Швеции пригласило иранского посла в министерство из-за ухудшения здоровья Ахмедрезы Джалали, имеющего двойное гражданство, и выразило протест правительства. Ахмедреза Джалали был арестован в Иране 8 лет назад по обвинению в шпионаже.

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