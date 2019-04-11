Иран доведет экспорт тепличной продукции до $1 млрд

11 апреля 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году (начиная с 21 марта 2019 года) Иран планирует довести экспорт тепличной продукции до одного миллиарда долларов.

Об этом на четвертой Иранской международной выставке «Зеленая неделя» сказал исполнитель тепличных проектов министерства сельского хозяйства Ирана Велиюлла Бани Амири, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информагентство İRNA.

По словам Амири, в прошлом году (начиная с 21 марта 2018 года) объем экспорта тепличной продукции Ирана достиг 500 миллионов долларов, что вдвое больше позапрошлого года (150 миллионов долларов).

Исполнитель тепличных проектов добавил, что достигнуты продвижения в международном сотрудничестве, и Иран практически лидирует в мире в плане количества в развитии теплиц.

«Общий экспорт сельскохозяйственного сектора 5,4 миллиарда долларов, 50 процентов из которых приходится на долю садоводческого сектора», - сказал Амири.

Исполнитель тепличных проектов пояснил, что в совокупном объеме экспорта сельхозпродукции порядка одного миллиарда долларов приходится на долю тепличной продукции и зелени, добавив, что в центре внимания продолжает оставаться рост производства и экспорта, создание новых рабочих мест.

Отметим, что сегодня в Тегеране началась четвертая Иранская международная аграрная торговая ярмарка - International Iran Green Trade Fair (IGTF)

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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