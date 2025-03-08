Отношения между Ираном и Турцией основаны на взаимных интересах – глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Отношения между Ираном и Турцией основаны на взаимных интересах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на полях чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии.

По его словам, сохранение связей и взаимных интересов считается одной из обязанностей официальных лиц обеих стран.

Х.Фидан отметил, что двусторонние отношения между Ираном и Турцией имеют большое значение.

"Сохранение и развитие двусторонних отношений двух стран в различных сферах имеет важное значение",- подчеркнул турецкий министр.

Отметим, что 7 марта в Джидде (Саудовская Аравия), состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

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