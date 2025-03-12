Вырос экспорт продукции в Афганистан через иранский пограничный терминал Догарун

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) экспорт продукции в Афганистан через пограничный терминал Догарун в провинции Разави-Хорасан на северо-востоке Ирана вырос на 25% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор иранского пограничного терминала Догарун Исмаил Пурабед.

По его словам, за 11 месяцев через пограничный терминал Догарун в Афганистан было экспортировано 1,32 миллиона тонн продукции. В основном экспортировались строительные материалы, бензин и сжиженный газ (LPG).

Пурабед добавил, что за 11 месяцев через пограничный терминал Догарун в Афганистан было перевезено около 2 миллионов тонн грузов. Транзит вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, терминал Догарун занял 5-е место среди пограничных терминалов страны по транзиту и 3-е место по экспорту продукции.

Отметим, что, по данным Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19% в стоимостном выражении и на 12,6% - в количественном.