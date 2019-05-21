Роухани сообщил, что США более 10 раз предлагали Ирану начать переговоры

21 мая 2019 01:36 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты не менее 10 раз предлагали Ирану начать переговорный процесс. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран получал более 10 предложений от Вашингтона о переговорах", - сказал иранский президент. Однако, по его убеждению, "нынешние условия не подходят для начала диалога".

По словам Роухани, Иран "сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому на него давлению".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

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