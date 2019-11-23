США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана

23 ноября 2019 03:15 (UTC+04:00)

Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану, внеся в него министра информационно-коммуникационных технологий республики Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Рестрикции вводятся на фоне недавнего отключения в стране интернета в связи с протестами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства финансов США, Вашингтон считает Джахроми причастным к "осуществлению иранским режимом широкомасштабной цензуры в интернете".

"Доступ в интернет в Иране... в ноябре был заблокирован на несколько дней на основании того, что иранские власти называли заботой о национальной безопасности на фоне волны протестов против режима по всей стране. Недавняя блокировка интернета последовала за аналогичными ситуациями, которые происходили в 2017 и 2018 годах. Джахроми... продвигал политику режима по репрессивной цензуре в интернете с момента своего вступления в должность в середине 2017 года, также он причастен к слежкам за оппозиционными активистами", - утверждают в американском Минфине.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

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