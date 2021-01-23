Иран готов сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и нефти - Зариф

Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать с вами [США] в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива", - цитирует его газета Etemad. При этом Зариф добавил, что "иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны его покинуть".

В то же время он отметил, что это его личное мнение, "которое не равнозначно мнению государства". "Нам необходимо определить окончательную картину взаимоотношений с США", - сказал дипломат.