Иран готов сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и нефти - Зариф
Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать с вами [США] в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива", - цитирует его газета Etemad. При этом Зариф добавил, что "иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны его покинуть".
В то же время он отметил, что это его личное мнение, "которое не равнозначно мнению государства". "Нам необходимо определить окончательную картину взаимоотношений с США", - сказал дипломат.
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