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В Ирана почти 60 школьников получили отравление угарным газом

Общество Материалы 16 января 2023 17:25 (UTC +04:00)
В Ирана почти 60 школьников получили отравление угарным газом

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Не менее 59 учащихся школы госпитализированы после отравления угарным газом в Ардебиле, расположенном на северо-западе Ирана. Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь. Инцидент произошел на территории учебного заведения в юго-западном районе Ардебиля. Информации о том, что послужило причиной происшествия, не приводится.

Прокуратура провинции Ардебиль возбудила уголовное дело, местные власти проводят расследование случившегося.

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