В Ирана почти 60 школьников получили отравление угарным газом

Не менее 59 учащихся школы госпитализированы после отравления угарным газом в Ардебиле, расположенном на северо-западе Ирана. Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь. Инцидент произошел на территории учебного заведения в юго-западном районе Ардебиля. Информации о том, что послужило причиной происшествия, не приводится.

Прокуратура провинции Ардебиль возбудила уголовное дело, местные власти проводят расследование случившегося.