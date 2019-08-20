Хочу продать квартиру, но …

20 августа 2019 14:52 (UTC+04:00)

Вопрос:

Здравствуйте. Я хочу продать квартиру, в ней прописаны я и мои двое детей. Одному из них через месяц исполнится 18 лет. Нужно ли будет его согласие на продажу квартиры? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

При продаже квартиры нотариус потребует согласия всех совершеннолетних членов семьи, состоящих на регистрации в данной квартире.

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