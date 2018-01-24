Это не джаз, это музыка любви! Израильская звезда J.Seven выступит в Баку (ВИДЕО)

24 января 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, только 8 марта в 19.00, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступит звезда израильской эстрады J.Seven (Джей Севен) с концертом романтической, саксофонной музыки - золотая коллекция мировых шедевров "Это не джаз, это музыка любви!", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По словам организаторов концерта, выступление J.Seven может стать лучшим подарком мужчин своим любимым женщинам на Международный женский день 8 Марта. Зрителей ждёт незабываемый вечер с популярным израильским артистом, саксофонистом, выступающим под псевдонимом J.Seven (Джей Севен).

J.Seven - профессионал, имеющий два музыкальных образования, который своим талантом, кропотливым трудом и виртуозной манерой исполнения завоевал широкую известность во всём мире и по праву стоит в ряду исполнителей, концерты которых вызывают неподдельный интерес всех меломанов.

J.Seven - музыкант мультиинструменталист, помимо владения саксофоном, являющимся его "приоритетным" инструментом, он также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах. J.Seven отличается артистизмом и самобытностью. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших музыкальных инструментов, артист двигается, выходит в зал танцует и даже прыгает вовремя игры на саксофоне и общается со зрителем.

На концерте в Баку прозвучат произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера, Эннио Морриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Телефоны для справок: 012 493 00 63 и 050 856 01 02

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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