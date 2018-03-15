В Баку прошел концерт, посвященный творчеству Саида Рустамова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лучшие песни выдающегося композитора, дирижера, лауреата Государственной премии, народного артиста Азербайджана Саид Рустамова (1907-1983) в исполнении известных артистов были представлены на сцене Дворца Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие заслуженные артисты Ильгар Мурадов, Лала Мамедова, Анар Шушалы, Рашад Ильясов, Тейюб Асланов, Зохра Абдуллаева, Фируз Сахавет, Фарид Алиев, Нурлан Новрасли, исполнители Надир Гафарзаде, Сархан Буньятзаде, Хайям Нисанов, Айтян Магеррамова, Арзу Алиева, Илаха Эфендиева, Сахиб Ибрагимов, Чинара Ширин, Талех Яхъяев, Гюнай Имамвердиева, ашуги, заслуженный работник культуры Самира Алиева и Али Тапдыгоглу, и другие. Выступление прошло в сопровождении заслуженного коллектива оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова и симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио.

Творчество Саида Рустамова тесно связано с азербайджанским музыкальным фольклором. Широко используя в своем творчестве мугам, ашугскую музыку и народные песни, он создал своеобразный музыкальный язык. В его творчестве видное место занимает песенный жанр. Он написал лирические, патриотические песни, а также песни посвященные миру, труду - «Сурейя», «Алагёз», «Сумгаит», «Я голосую за мир». «Комсомол», «Где ты?», «Это ль не стихи», «Пой, тар», «Девушка-нефтяник», «Девушка-ткачиха», «Девушка-врач». Саид Рустамов - автор музыкальных комедий «Беш манатлыг гялин», «Дурна» и «Жена начальника». Является автором ряда учебно-методических пособий на азербайджанском языке, составителем фольклорных изданий. Саиду Рустамову запись и обработка азербайджанских мугамов Раст, Шур, Сегях, Чаргях, Баяты-Шираз, Кюрд Шахназ, Эйраты и др.

С 1935 по 1975 год работал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра народных инструментов. В 1940-1943 годах был директором и художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии, в 1949-1953 годах - председателем правления Союза композиторов Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.