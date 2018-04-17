Азербайджанские актеры устроят "Беспорядок" в театре

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна продолжается подготовка к премьере спектакля "Он, она, окно…любовник" по пьесе "Беспорядок" культового английского драматурга Рэя Куни, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссёр-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.



Пьеса "Беспорядок" была переведена на русский язык Михаилом Мишиным и известна на постсоветском пространстве под названием "№13". Бакинским зрителям она будет представлена под названием "Он, она, окно…любовник".

В интерпретации режиссера-постановщика, народной артистки Ираны Тагизаде яркая комедия положений превращается в калейдоскоп эксцентричных ситуаций, в которые так или иначе попадают все герои пьесы. А начинается все с того, что респектабельный джентльмен, член английского парламента снял в пятизвёздочном отеле "Вестминстер" номер, где намеревался провести приятный вечер в обществе соблазнительной секретарши своего политического оппонента.

Всё бы сложилось удачно, если бы снятый номер с видом на Биг-Бен не оказался тринадцатым! Роковая магия чисел сыграла с сэром Уилли злую шутку, обрушив на его голову все непредвиденные обстоятельства, которые только можно представить. И всё это за один вечер, который обернулся для несостоявшихся любовников настоящей катастрофой - они вдруг обнаружили, что в окне снятого номера застряло…тело неизвестного мужчины. Как теперь политику объяснить своё пребывание здесь, а не в Палате общин, да еще в компании трупа и секретарши? Вот тут-то всё и началось! А что и как происходило тем злополучным вечером в отеле "Вестминстер" зритель сможет увидеть на премьере спектакля

В ролях – народный артист Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева и Эльмира Асланова, актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Юрий Омельченко, Инна Имранова, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Эльшад Муртузов.

Художник - Александр Фёдоров, костюмы – Ольга Аббасова, хореография и пластика – Фуад Османов и Мария Дубовицкая, музыкальное оформление – Владимир Неверов.

Спектакль ориентирован на зрительскую категорию 16+.



Премьера состоится 4 и 5 мая, билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

(Автор: Джани Бабаева)

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