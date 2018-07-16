Русское сватовство на азербайджанский манер – шутка в одном действии (ФОТО)

16 июля 2018 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Действие происходит в усадьбе Чубукова. Иван Васильевич Ломов приезжает к своему соседу, Степану Степановичу Чубукову, чтобы просить руки его дочери. Чубуков счастлив, что Ломов приехал за этим, а не чтобы взять денег взаймы, и зовёт дочь. Оставшись наедине с Натальей Степановной, Иван Васильевич начинает подготовленную заранее речь, в которой касается и якобы принадлежащих Ломовым Воловьих Лужков. Но Наталья Степановна возмущённо прерывает его, утверждая, что Воловьи Лужки принадлежат Чубуковым. Разгорается скандал. Присоединившийся к спору Степан Степанович выгоняет Ломова из дома. Узнав о цели визита, Наталья Степановна требует вернуть Ломова назад. Она готова признать, что Воловьи Лужки принадлежат Ломовым, и заводит отвлекающий разговор об охоте. Но тут же разгорается новый спор: чья охотничья собака лучше - ломовский Угадай или чубуковский Откатай. Спор разгорается с новой силой, когда к нему присоединяется Степан Степанович. Ломов падает замертво, и, едва он приходит в себя, Степан Степанович быстро благословляет их на брак. Наталья Степановна и Ломов продолжают спорить о собаках. «Ну, начинается семейное счастье! Шампанского!», завершает комедию Чубуков…

Премьерой спектакля «Предложение» по произведению (шутка в одном действии, написана в 1888 году) Антона Чехова завершил свой 29-й театральный сезон Азербайджанский государственный театр YUĞ, сообщает Trend Life.

В этот день зрителей своей игрой порадовали заслуженный артист Видади Гасанов (Чубуков), Зюмруд Гасанова (Наталья Степановна) и Эльгюн Гамидов (Ломов). Режиссер-постановщик – Гюнай Саттар, художник-постановщик – заслуженный художник Рашид Шериф, музыкальное оформление – заслуженный артист Вугар Джамалзаде, ассистент режиссера – Сабир Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)

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