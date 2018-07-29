Валерия выразила благодарность организаторам фестиваля "ЖАРА-2018" в Баку (ФОТО)

29 июля 2018 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды – участники Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" на своих страницах в социальных сетях с восхищением рассказывают о том, как проходит масштабное мероприятие, делятся фотографиями и видеороликами, сделанными в Баку.

Так, народная артистка России, популярная певица Валерия, чей юбилейный вечер прошел в рамках фестиваля в Баку, выразила благодарность организаторам мероприятия.

""ЖАРА" была жаркой как никогда. Хочу выразить свою благодарность всем организаторам этого прекрасного праздника. Знаю, каких сил это стоило. Мое восхищение вами, друзья!", - написала в Instagram Валерия.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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