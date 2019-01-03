Азербайджанский фильм признан лучшим в Австралии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) удостоен награды международного фестиваля WORLDFILM FESTIVAL 2018, который прошел в Австралии. Об этом Trend Life сообщил режиссер кинокартины. Фильм награжден призом в категории "Лучший художественный фильм".

Напомним, что фильм "Çölçü" с успехом демонстрировался на пяти континентах, принял участие в 40 международных кинофестивалях, является обладателем множества наград. Картина была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Çölçü" снят по заказу Министерства культурыАзербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: Живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

(Автор: Джани Бабаева )

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