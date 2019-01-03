Азербайджанский фильм признан лучшим в Австралии (ФОТО)

3 января 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) удостоен награды международного фестиваля WORLDFILM FESTIVAL 2018, который прошел в Австралии. Об этом Trend Life сообщил режиссер кинокартины. Фильм награжден призом в категории "Лучший художественный фильм".

Напомним, что фильм "Çölçü" с успехом демонстрировался на пяти континентах, принял участие в 40 международных кинофестивалях, является обладателем множества наград. Картина была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Çölçü" снят по заказу Министерства культурыАзербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: Живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Уникальная встреча Мастера индийского кино Мринала Сена и Шамиля Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 11:59
"Steppe Man" стал первым азербайджанским фильмом, удостоенным призов Антониони, Тарковского, Годара и Бергмана (ФОТО)
Культура 3 декабря 2018 18:17
Учреждена премия Zoroaster первого фестиваля фильмов Италия-Азербайджан (ФОТО)
Культура 28 ноября 2018 14:41
100 фильмов поборются за "Золотой гранат" в Баку
Культура 6 ноября 2018 15:46
Фильм Мазахира Гашимова назван лучшим иностранным фильмом в России (ФОТО)
Культура 5 ноября 2018 14:29
"Малыш" из Азербайджана едет в Турцию
Культура 30 октября 2018 11:42
Лента новостей
Сенат утвердил посла США в Азербайджане
Политика 16:30
В какие страны выезжали азербайджанцы на Новый год
Общество 16:27
Определены лучшие молодые знатоки регионов Азербайджана 2018 года (ФОТО)
Социум 16:12
SOFAZ огласила прогнозы по росту активов на 2019 год
Бизнес 16:10
Турция готова поддержать развитие Ирака – Эрдоган
Турция 16:03
Главное таможенное управление Баку опровергло информацию о создании "препятствий" предпринимателям
Бизнес 16:01
Saxo Bank огласил прогноз по валютной паре EUR/USD на 2019 год (Эксклюзив)
Финансы 15:51
Саудовская прокуратура требует казнить пять подозреваемых по делу Хашукджи
Арабские страны 15:51
"Чанъэ-4" совершил посадку на обратную сторону Луны и прислал первый снимок
Китай 15:45