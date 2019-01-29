Тано Карриди из сериала "Спрут" провел мастер-класс для азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан прошел мастер-класс всемирно известного итальянского актера и режиссера Ремо Джироне, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано при содействии партнеров кинофестиваля Ca’ Foscari University of Venice и Азербайджанского университета культуры и искусств.

На встрече с молодежью приняли участие президент кинофестиваля и председатель жюри премии Zoroaster Ремо Джироне, его супруга, аргентинская актриса итальянского происхождения Виктория Дзинни, художественный руководитель фестиваля, режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими, руководитель Imago Group Лучия Мачалени, руководитель United Cultures Паола Касагранде.

На встрече было рассказано о развитии современного и, в частности, итальянского кинематографа.

Ремо Джироне также рассказал о своем творчестве. Первоначально он изучал экономику и торговлю. В 1971 году перешёл в Национальную академию драматического искусства «Силвио Д’Амико» в Риме. Дебютировал в кино в 1974 году в фильме «Рим снова хочет Цезаря» венгерского режиссёра Миклоша Янчо. В 1977 году получил приглашение от итальянского режиссёра Паскуале Скуитиери сниматься в фильме «Корлеоне». В этом фильме Ремо Джироне играл вместе с Джулиано Джемма, Клаудией Кардинале, Микеле Плачидо и Франсиско Рабалем. Это была его первая роль мафиози. Мировую славу получил в 80-90х годах как исполнитель роли Тано Карриди в телесериале об итальянской мафии «Спрут». Снялся более, чем в 60 фильмах, сыграл множество ролей на театральной сцене. В 1991 году дебютировал как кинорежиссёр.

Было также рассказано о роли Ca’ Foscari University of Venice в развитии итальянского кинематографа, представлены короткометражные фильмы студентов университета.

Кинофестиваль проходит на площадках Киноцентра "Низами" и The Landmark's Cine Club с 25 по 30 января. Организован кинокомпанией Imago Group, издательским домом Sandro Teti Editore и организацией United Cultures при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском, азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими показами. 30 января во время гала-вечера пройдет церемония награждения премии Zoroaster по следующим номинациям: "Лучший художественный итальянский фильм", "Лучший художественный азербайджанский фильм", "Лучший художественный международный фильм", "Лучший документальный международный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший оператор", "Лучшая музыка".

На фестивале представлены работы как начинающих, так и известных режиссеров со всего мира. Основная цель мероприятия – выявление молодых талантов, создание площадки для обмена опытом между режиссерами из разных стран.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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