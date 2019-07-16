Песчаные волны в Баку

16 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Emin Qahramanov Art Gallery 18 июля в 19.00 состоится открытие фотовыставки "Песчаные волны" Рустама Гусейнова, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Новая серия работ фотографа Рустама Гусейнова посвящена жарким летним пляжным ландшафтам Абшерона.

Песчаные барханы и пляжные линии в объективе Рустама Гусейнова в черно-белой градации выглядят колоритнее чем цветные фотокадры летнего сезона. Разительный контраст останавливает время, придавая документальную вечность пейзажам прохладного моря и обжигающе-горячего песка Абшерона, прерываемого редкой полынью. Каждый кадр проникнут атмосферой палящего летнего солнца и солёного морского ветра. Каспийский берег, зашифрованный в черно-белом аскетичном пейзаже выглядит монументальным хтоническим ареалом, где время замирает и вечное торжествует над сиюминутным моментом, где атмосфера места преобладает над его редкими гостями.

Куратор выставки Нурзия Халилова.

Выставка продлится до 25 июля, вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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