Как соблазнить девушку, или Итальянский чудотворный любовный напиток ожидается в Баку

13 ноября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, 23 ноября в 19.00, состоится показ спектакля "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Дулькамары), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Адины), Фарид Алиев (партия Неморино), Джахангир Гурбанов (партия Белькоре) и другие. Дирижер - заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Автор 65 опер Гаэтано Доницетти – замечательный итальянский композитор, продолжатель славных традиций оперного искусства Италии. Идя по стопам Россини, он показал итальянской опере дальнейший путь развития, который в будущем привел к Джузеппе Верди. Доницетти – композитор огромного мелодического дарования, искренний и вдохновенный лирик, блестящий мастер вокального письма, превосходный знаток театра. Период расцвета его творчества попадает 30-40 годы XIX столетия – эпоху итальянского "возрождения". И именно в это время был создан принесший композитору всемирную славу "Любовный напиток".

Эта опера была написана композитором всего за две недели. Впервые поставлена в Милане в 1832 году, а затем обошла и все театры мира.

Интересный сюжет и очаровательная музыка этой оперы в свое время послужили импульсом для постановки этой оперы в Азербайджанском театре оперы и балета.

Сюжет: Крестьянский парень Неморино влюблён в односельчанку Адину, но она только насмехается над ним, как и над остальными поклонниками. Неморино узнает старинную легенду о Тристане и Изольде и чудесном эликсире, выпив который, Изольда сразу же влюбляется.

В тоже время прибывший в село сержант Белькоре намерен жениться на Адине и назначает день свадьбы, однако, девушке не по нраву его самоуверенность.

В деревне появляется странствующий лекарь Дулькамара, за помощью к которому обращается несчастный Неморино. Лекарь вручает ему бутылку обыкновенного вина бордо. Адина видит разительную перемену в поведении Неморино. Он внезапно повеселел, шутит, смеется, даже не смотрит в её сторону, заявляет, что к утру совершенно исцелится от любви… Адина соглашается на предложение Белькоре. Неморино срочно ищет деньги, чтобы купить ещё "любовного напитка". Неожиданно деревню облетает новость: в городе скончался дядя Неморино, оставив юноше всё своё состояние. Лишь Неморино, подкрепившийся у лекаря второй порцией "любовного напитка", не в курсе событий.

Неморино верит в действие "любовного напитка", ведь Джаннетта - первая девушка, встретившаяся на его пути, которая проявляет к нему усиленное внимание (ведь он теперь богатый жених). Адина ревнует и соглашается на брак с Неморино.

(Автор: Джани Бабаева )

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