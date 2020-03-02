Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО)

Культура 2 марта 2020 11:43 (UTC+04:00)
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку была представлена концертная программа под названием "Азербайджанские национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство", сообщает Trend Life.

Концерт был организован в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

На вечере под управлением дирижера Илахи Гусейновой выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев).

В программе приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов – исполнители на таре Раван Эфенди, Хабиб Шихалиев, Шохрат Мамедов, Шахрияр Ахундзаде, исполнители на кяманче Махир Гаджиев, Тархан Годжаев, исполнительница на каноне Жаля Гасанзаде, ханенде Илькин Ахмедли, Сабина Султанлы и вокалистка Ляман Аллахвердизаде.

Как ранее отметил художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək", директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде, музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием.

"Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали повышают этот интерес. В произведениях наших выдающихся композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В этом случае мы сохраним свой путь, сохраним свои традиции, а молодежь будет жить, работать в соответствии с национальным духом", - сказал Адыгезалзаде.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева)

Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Image
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Image
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Image
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Image
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Image
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Image
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сохранить традиции – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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