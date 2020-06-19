"Маленькая черная рыбка" азербайджанских актеров

БАКУ/Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига подготовил новый спектакль для юных зрителей, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка Qara balığın nağılı ("Сказка черной рыбки"), работа над которой и репетиции проходили до введения карантинного режима, была принята художественным советом театра, и включена в его репертуар.

Спектакль, показ которого запланирован на следующий сезон, подготовлен по поэтическому произведению Balaca qara balıq ("Маленькая черная рыбка") известного иранского детского писателя, публициста Самеда Бехранги. Над инсценировкой работала Гамида Рустамова, режиссер-постановщик – Намиг Алиев, художник-постановщик - Игбал Алиев.

В постановке заняты ведущие актеры театра Айгюль Агаева, Джавид Тельман и Гюнай Ахмедин (8 кукол), которые создадут для юных зрителей прекрасное визуальное решение с глубоким смыслом.

Намиг Алиев, создавший сценическое действие с помощью многофункциональных кукол, пластичного движения и гармоничной игры, обратился к различным техникам кукольного театра.

Отметим, что итоговые репетиции и процесс приема спектакля проходили с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)